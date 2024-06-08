Зранку росіяни обстріляли Антонівку на Херсонщині - поранено жінку. Учора ворог атакував 15 населених пунктів області - 1 людину поранено
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська ОВА
"Зранку російська армія вдарила по Антонівці. Під ворожий удар потрапила 72-річна жінка. В неї - вибухова та черепно-мозкова травми, термічні опіки, травматичні ушкодження суглобів", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, потерпілу в стані середньої тяжкості доставили до лікарні для надання меддопомоги.
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін також повідомив:
"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Кізомис, Томина Балка, Антонівка, Велетенське, Іванівка, Чайкине, Берислав, Давидів Брід, Бургунка, Новоберислав, Михайлівка, Монастирське, Дудчани, Веселе та місто Херсон.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 7 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, гаражні приміщення та господарчу споруду.
Через російську агресію одна людина дістала поранення".
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