Рашисти накрили Нікополь з артилерії: Загинула жінка. ФОТО (оновлено)
Російські окупанти атакували з артилерії Нікополь, внаслідок чого загинула жінка.
Про це повідомив очільник області Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни знову вбили людину в Нікополі. Під час артобстрілу загинула 71-річна жінка", - йдеться в повідомленні.
Наразі встановлюються деталі щодо інших наслідків обстрілу.
В обласній прокуратурі оприлюднили наслідки обстрілу.
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