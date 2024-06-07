Рашисти накрили Нікополь з артилерії: Загинула жінка. ФОТО (оновлено)

Російські окупанти атакували з артилерії Нікополь, внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомив очільник області Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни знову вбили людину в Нікополі. Під час артобстрілу загинула 71-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

Наразі встановлюються деталі щодо інших наслідків обстрілу.

В обласній прокуратурі оприлюднили наслідки обстрілу.





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