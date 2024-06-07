Росіяни били по Нікопольщині дронами та артилерією, постраждали дві жінки. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Від вечора найбільше потерпав сам Нікополь. Постраждали дві жінки – 70 та 61 років. Лікуватимуться амбулаторно", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів у місті виникли пожежі. Пошкоджено з півтора десятка приватних будинків, гараж. Зруйновані 2 господарські споруди й 10 – понівечені. Знищені або побиті кілька авто. Також пошкоджені лінії електропередач.

"Поцілив агресор і по Мирівській та Марганецькій громадах. Там люди вціліли", - зазначив Лисак.

Нагадаємо, російські загарбники атакували Україну дронами й крилатими ракетами, у Росії злітали чотири Ту-95. Ракетна атака тривала 2 години.

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