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Зранку росіяни обстріляли Селидове на Донеччині, без постраждалих. ФОТОрепортаж

Зранку 7 червня, приблизно о 06.05, російські війська знову обстріляли м. Селидове.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Селидівській МВА.

Пошкоджено будівлі 2 підприємств, 5 багатоповерхових житлових будинків, 3 магазини та аптека. Постраждалих та загиблих немає.

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Селидове 7 червня
Селидове 7 червня
Селидове 7 червня
Селидове 7 червня
Селидове 7 червня
Селидове 7 червня

Автор: 

обстріл (28648) Донецька область (8546)


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