Зранку росіяни обстріляли Селидове на Донеччині, без постраждалих. ФОТОрепортаж
Зранку 7 червня, приблизно о 06.05, російські війська знову обстріляли м. Селидове.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Селидівській МВА.
Пошкоджено будівлі 2 підприємств, 5 багатоповерхових житлових будинків, 3 магазини та аптека. Постраждалих та загиблих немає.
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