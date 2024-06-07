Зранку росіяни обстріляли Селидове на Донеччині, без постраждалих. ФОТОрепортаж

Зранку 7 червня, приблизно о 06.05, російські війська знову обстріляли м. Селидове.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Селидівській МВА.

Пошкоджено будівлі 2 підприємств, 5 багатоповерхових житлових будинків, 3 магазини та аптека. Постраждалих та загиблих немає.

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