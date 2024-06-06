Рашисти вдарили по півночі Донеччини: Загинула жінка, 3 особи дістали поранення. ФОТОрепортаж
Росіяни обстріляли північ Донеччини, внаслідок чого загинула 1 особа, 3 дістали поранення.
Про це повідомив очільник області Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Так, у Часовому Яру загинула 59-річна жінка, чоловік пенсійного віку дістав поранення.
"У Зеленому Полі Іллінівської громади поранено людину і пошкоджено приватний будинок. Під артобстріл потрапив Нью-Йорк — там також відомо про 1 пораненого і 1 пошкоджений будинок.
Крім того, надійшла інформація про пошкоджений будинок у Желанному Очеретинської громади", - додав глава ОВА.
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показати весь коментар06.06.2024 14:50 Відповісти Мені подобається 0
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