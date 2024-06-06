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Рашисти вдарили по півночі Донеччини: Загинула жінка, 3 особи дістали поранення. ФОТОрепортаж

Росіяни обстріляли північ Донеччини, внаслідок чого загинула 1 особа, 3 дістали поранення.

Про це повідомив очільник області Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у Часовому Яру загинула 59-річна жінка, чоловік пенсійного віку дістав поранення.

"У Зеленому Полі Іллінівської громади поранено людину і пошкоджено приватний будинок. Під артобстріл потрапив Нью-Йорк — там також відомо про 1 пораненого і 1 пошкоджений будинок.

Крім того, надійшла інформація про пошкоджений будинок у Желанному Очеретинської громади", - додав глава ОВА.

Читайте: У Часовому Яру рятувальники ДСНС більше не можуть працювати через постійні обстріли, у громаді залишаються 664 людини, - МВА

Наслідки обстрілів Донеччини 6 червня
Наслідки обстрілів Донеччини 6 червня
Наслідки обстрілів Донеччини 6 червня

Автор: 

обстріл (28523) Донецька область (8475)


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06.06.2024 14:50 Відповісти
 
 