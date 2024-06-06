Рашисты ударили по северу Донетчины: Погибла женщина, 3 человека получили ранения. ФОТОрепортаж
Россияне обстреляли север Донецкой области, в результате чего погиб 1 человек, 3 получили ранения.
Об этом сообщил глава области Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в Часовом Яре погибла 59-летняя женщина, мужчина пенсионного возраста получил ранения.
"В Зеленом Поле Ильиновской громады ранен человек и поврежден частный дом. Под артобстрел попал Нью-Йорк - там также известно об 1 раненом и 1 поврежденном доме.
Кроме того, поступила информация о поврежденном доме в Желанном Очеретинской громады", - добавил глава ОВА.
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Чайка Київ
показать весь комментарий06.06.2024 14:50 Ответить Мне нравится 0
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