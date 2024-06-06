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обстрел (25742) Донецкая область (8728)

Рашисты ударили по северу Донетчины: Погибла женщина, 3 человека получили ранения. ФОТОрепортаж

Россияне обстреляли север Донецкой области, в результате чего погиб 1 человек, 3 получили ранения.

Об этом сообщил глава области Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в Часовом Яре погибла 59-летняя женщина, мужчина пенсионного возраста получил ранения.

"В Зеленом Поле Ильиновской громады ранен человек и поврежден частный дом. Под артобстрел попал Нью-Йорк - там также известно об 1 раненом и 1 поврежденном доме.

Кроме того, поступила информация о поврежденном доме в Желанном Очеретинской громады", - добавил глава ОВА.

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Наслідки обстрілів Донеччини 6 червня
Наслідки обстрілів Донеччини 6 червня
Наслідки обстрілів Донеччини 6 червня
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06.06.2024 14:50 Ответить
 
 