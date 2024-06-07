Утром россияне обстреляли Селидово на Донетчине, без пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 7 июня, примерно в 06.05, российские войска снова обстреляли г. Селидово.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Селидовской ГВА.

Повреждены здания 2 предприятий, 5 многоэтажных жилых домов, 3 магазина и аптека. Пострадавших и погибших нет.

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