Вночі росіяни вчергове завдали комбінованого удару

Російські загарбники атакували Україну дронами й крилатими ракетами, у Росії злітали чотири Ту-95. Ракетна атака тривала 2 години.

Атака БпЛА тривала 5 годин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

Російська армія знову намагалася виснажити українську ППО масованою атакою "шахедів": групи безпілотників маневрували над багатьма областями, повітряну тривогу оголошено майже по всій Україні.

Мешканці Одеської області повідомляли про вибухи. Місцеві канали пишуть, що ППО відбивав наліт "шахедів" південніше Одеси.

"Шахеди" були запущені з південного та північного напрямків.

Слідом за запуском маси "шахедів" Росія знову запустила по Україні ракети.

Російські стратегічні бомбардувальники запустили крилаті ракети Х-101/555 з глибини повітряного простору Росії.

Моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ повідомляли про групи ракет або окремі ракети, що летіли із північно-східного напрямку через Сумську та Чернігівську області на Київську і далі на захід, через Вінницьку область.

Російські крилаті ракети, атакували цілі в районі міста Старокостянтинів на Хмельниччині - як і "шахеди" незадовго до них.

Зі Старокостянтинова надходили повідомлення про стрільбу ППО.

Зазначається, що ворог цієї ночі застосував:

крилаті ракети Х-101/55 запущені 4 бортами Ту-95 з району Саратовської області РФ;

ударні БпЛА типу "шахед".

Найбільшу дистанцію у 2055 км (з Саратовської області РФ до Старокостянтинова) частина ракет Х-101/55 подолала за 2 години польоту.

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