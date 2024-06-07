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беспилотник (3133) крылатые ракеты (865) обстрел (25742) Воздушные силы (1994)

Ночью россияне в очередной раз нанесли комбинированный удар

ракети,шахеди

Российские захватчики атаковали Украину дронами и крылатыми ракетами, в России взлетали четыре Ту-95. Ракетная атака длилась 2 часа.
Атака БпЛА длилась 5 часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

Российская армия снова пыталась истощить украинскую ПВО массированной атакой "Шахедов": группы беспилотников маневрировали над многими областями, воздушная тревога была объявлена почти по всей Украине.

Жители Одесской области сообщали о взрывах. Местные каналы пишут, что ПВО отражало налет "Шахедов" южнее Одессы.

"Шахеды" были запущены с южного и северного направлений.

Вслед за запуском массы "Шахедов" Россия снова запустила по Украине ракеты.

Российские стратегические бомбардировщики запустили крылатые ракеты Х-101/555 из глубины воздушного пространства России.

Мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ сообщали о группах ракет или отдельных ракетах, летевших с северо-восточного направления через Сумскую и Черниговскую области на Киевскую и далее на запад, через Винницкую область.

Российские крылатые ракеты, атаковали цели в районе города Староконстантинов Хмельницкой области - как и "Шахеты" незадолго до них.

Из Староконстантинова поступали сообщения о стрельбе ПВО.

Отмечается, что враг этой ночью применил:

  • крылатые ракеты Х-101/55 запущены 4 бортами Ту-95 из района Саратовской области РФ;
  • ударные БпЛА типа "Шахед".

Наибольшую дистанцию в 2055 км (из Саратовской области РФ в Староконстантинов) часть ракет Х-101/55 преодолела за 2 часа полета.

Читайте также: Воздушные силы предупреждают о движении вражеских БПЛА на юге
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Колись буде і в мордорі таке.Летітимуть сотні ракет,і нічого кацапчики зробити не зможуть
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07.06.2024 06:32 Ответить
Украина не может сбивать Ту-95. Но если очень надо.... А надо очень.
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07.06.2024 08:58 Ответить
Я читалa вики, Они производят двигатели для этих ракет
ПАО «ОДК-Сатурн» - российская двигателестроительная компания,газотурбинных двигателей (ГТД) для авиации, флота, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, морских и приморских промышленных объектов. Штаб-квартира и основное производство расположены в городе Рыбинске Ярославской области.
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07.06.2024 09:26 Ответить
 
 