Ночью россияне в очередной раз нанесли комбинированный удар

Российские захватчики атаковали Украину дронами и крылатыми ракетами, в России взлетали четыре Ту-95. Ракетная атака длилась 2 часа.

Атака БпЛА длилась 5 часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

Российская армия снова пыталась истощить украинскую ПВО массированной атакой "Шахедов": группы беспилотников маневрировали над многими областями, воздушная тревога была объявлена почти по всей Украине.

Жители Одесской области сообщали о взрывах. Местные каналы пишут, что ПВО отражало налет "Шахедов" южнее Одессы.

"Шахеды" были запущены с южного и северного направлений.

Вслед за запуском массы "Шахедов" Россия снова запустила по Украине ракеты.

Российские стратегические бомбардировщики запустили крылатые ракеты Х-101/555 из глубины воздушного пространства России.

Мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ сообщали о группах ракет или отдельных ракетах, летевших с северо-восточного направления через Сумскую и Черниговскую области на Киевскую и далее на запад, через Винницкую область.

Российские крылатые ракеты, атаковали цели в районе города Староконстантинов Хмельницкой области - как и "Шахеты" незадолго до них.

Из Староконстантинова поступали сообщения о стрельбе ПВО.

Отмечается, что враг этой ночью применил:

крылатые ракеты Х-101/55 запущены 4 бортами Ту-95 из района Саратовской области РФ;

ударные БпЛА типа "Шахед".

Наибольшую дистанцию в 2055 км (из Саратовской области РФ в Староконстантинов) часть ракет Х-101/55 преодолела за 2 часа полета.

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