Воздушные силы предупреждают о движении вражеских БПЛА на юге
На юге Украины угроза применения вражеских дронов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.
"Вражеский ударный БпЛА из Херсонской области заходит в Николаевскую область, курс северо-западный", - говорится в сообщении.
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alexandr shamov
показать весь комментарий06.06.2024 23:03 Ответить Мне нравится 0
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alexandr shamov
показать весь комментарий06.06.2024 23:38 Ответить Мне нравится 0
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