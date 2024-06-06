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Воздушные силы предупреждают о движении вражеских БПЛА на юге

шахеди

На юге Украины угроза применения вражеских дронов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.

"Вражеский ударный БпЛА из Херсонской области заходит в Николаевскую область, курс северо-западный", - говорится в сообщении.

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До Одессы еще 45 мин лету.
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06.06.2024 23:03 Ответить
Все по расписанию... Тревога.
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06.06.2024 23:38 Ответить
 
 