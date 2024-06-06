Воздушные силы предупреждают о движении вражеских БПЛА на юге

На юге Украины угроза применения вражеских дронов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.

"Вражеский ударный БпЛА из Херсонской области заходит в Николаевскую область, курс северо-западный", - говорится в сообщении.

Читайте также: Ночью в Запорожье и области были взрывы