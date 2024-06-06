Повітряні сили попереджають про рух ворожих БпЛА на півдні

На півдні України загроза застосування ворожих дронів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

"Ворожий ударний БпЛА з Херсонської області заходить у Миколаївську область, курс північно-західний", - йдеться в повідомленні.

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