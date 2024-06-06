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Повітряні сили попереджають про рух ворожих БпЛА на півдні

шахеди

На півдні України загроза застосування ворожих дронів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

"Ворожий ударний БпЛА з Херсонської області заходить у Миколаївську область, курс північно-західний", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: По всій Україні тривога через зліт ворожого МіГ-31К

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безпілотник (4165) Повітряні сили (2645) повітряна тривога (919)


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06.06.2024 23:03 Відповісти
Все по расписанию... Тревога.
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06.06.2024 23:38 Відповісти
 
 