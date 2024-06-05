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По всій Україні тривога через зліт ворожого МіГ-31К

Тривога зранку 5 червня

Зранку 5 червня 2024 року у Києві та по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі актуальна карта тривог така:

Тривога зранку 5 червня

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За даними Повітряних сил, тривогу оголосили через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).

Автор: 

Повітряні сили (2645) повітряна тривога (919)


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коли ж ти, курва, налітаєшся....? візьми на борт путлєра
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05.06.2024 07:39 Відповісти
 
 