По всій Україні тривога через зліт ворожого МіГ-31К
Зранку 5 червня 2024 року у Києві та по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Наразі актуальна карта тривог така:
За даними Повітряних сил, тривогу оголосили через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).
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товарищ Маузер 2
показати весь коментар05.06.2024 07:39 Відповісти Мені подобається 1
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