По всій Україні тривога через зліт ворожого МіГ-31К

Зранку 5 червня 2024 року у Києві та по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі актуальна карта тривог така:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі війська РФ запускали по Україні "Шахеди", - Повітряні сили

За даними Повітряних сил, тривогу оголосили через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ).