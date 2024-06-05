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Вночі війська РФ запускали по Україні "Шахеди", - Повітряні сили

Атака Шахедами в ніч на 5 червня

У ніч проти середи, 5 червня, окупанти намагалися атакувати Україну із застосуванням ударних безпілотників типу "Шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, ворожі дрони рухалися з Півдня, а також уздовж кордону Харківської і Сумської області у напрямку на Полтавщину.

Зокрема, за даними Повітряних сил, була загроза для Миргорода та Дніпра.

Про наслідки нічної атаки "Шахедами" інформації наразі немає. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К (оновлено)

Раніше повідомлялося, що Повітряні сили зафіксували ворожі БпЛА на північному-сході України.

Автор: 

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