Вночі війська РФ запускали по Україні "Шахеди", - Повітряні сили
У ніч проти середи, 5 червня, окупанти намагалися атакувати Україну із застосуванням ударних безпілотників типу "Шахед".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, ворожі дрони рухалися з Півдня, а також уздовж кордону Харківської і Сумської області у напрямку на Полтавщину.
Зокрема, за даними Повітряних сил, була загроза для Миргорода та Дніпра.
Про наслідки нічної атаки "Шахедами" інформації наразі немає.
Раніше повідомлялося, що Повітряні сили зафіксували ворожі БпЛА на північному-сході України.
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