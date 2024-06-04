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Повітряні сили зафіксували ворожі БпЛА на північному-сході України

Ввечері 4 червня окупанти атакують Україну Шахедами

Ввечері 4 червня російські безпілотники атакують територію України. Загроза застосування оголошена в трьох областях.

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Сумщина, Харківщина, Полтавщина - загроза застосування ударних БпЛА!" - йдеться в повідомленні.

Раніше по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал".

Читайте: Росіяни запустили нову групу безпілотників на півночі України, - Повітряні сили

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