Воздушные силы зафиксировали вражеские БпЛА на северо-востоке Украины
Вечером 4 июня российские беспилотники атакуют территорию Украины. Угроза применения объявлена в трех областях.
Об этом пишут Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Сумщина, Харьковщина, Полтавщина - угроза применения ударных БпЛА!" - говорится в сообщении.
Ранее по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".
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