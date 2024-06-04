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Воздушные силы зафиксировали вражеские БпЛА на северо-востоке Украины

Ввечері 4 червня окупанти атакують Україну Шахедами

Вечером 4 июня российские беспилотники атакуют территорию Украины. Угроза применения объявлена в трех областях.

Об этом пишут Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Сумщина, Харьковщина, Полтавщина - угроза применения ударных БпЛА!" - говорится в сообщении.

Ранее по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".

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