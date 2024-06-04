РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12510 посетителей онлайн
Новости Война
801 7

По всей Украине объявлена ​​воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К

кинжал,кинджал

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Вся Украина - ракетная опасность! 🛫 Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)", - предупредили в ПС.

Воздушные силы (2299) воздушная тревога (791)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А коли эрмак даст команду збивати ці літаки
показать весь комментарий
04.06.2024 22:15 Ответить
Що немає чим по аеродрому саваслейка лупануть?
показать весь комментарий
04.06.2024 22:21 Ответить
нема. Туди від нас 700 км. Можно послати декілька тихоходних "лютих", але дуже малоймовірно, що вони туди долетять, бо патріотичні мешканці тульщини, орловщини та рязанщіни стопіцот тазів зателефонують куди треба, і дрони зіб'ють ще на підльоті до їхньої єлатьми. До того ж, не виключено, що всі три борти вони тримають в ангарах.
не треба було новообраній мудрим норотом новій владі посилати Олега Петровича *****, тому прийдеться тепер зачекати поки зроблять версію "нептуна" на тисячу кілометрів для суходолу.
показать весь комментарий
05.06.2024 05:39 Ответить
Российский истребитель МиГ-35, из-за которого Украина вынуждена регулярно объявлять воздушную тревогу, вылетает с авиабазы в Нижегородской области. Здесь находится поселок Саваслейка, жители которого, очевидно, смотрят на каждый запуск боевого самолета как на единственное стоящее зрелище своей жизни.
показать весь комментарий
05.06.2024 04:16 Ответить
мешканцям ***** на це видовище, вони це бачать щоденно від свого народження, і звикли до цього, як до щоденного сходу сонця. Рівень їх життєвих проблем та інтересів застряг десь у часах раннього брєжнєва, а більше їх ніхєра не цікавить.
показать весь комментарий
05.06.2024 05:24 Ответить
Жителям ***** на це видовище, я розумію вашу ворожість і огиду, ....... але російські винищувачі МіГ-31К незалітають у ваш простір, вони навіть на сотню км недолітають до Українського кордону. Так ніякої видовища вони не бачили.
показать весь комментарий
05.06.2024 08:59 Ответить
я мав на увазі зліт літака як видовище. Я в курсі, що пуск відбувається над орловщиною чи тульщиною на висоті 12+ км.
показать весь комментарий
05.06.2024 10:52 Ответить
 
 