По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Вся Украина - ракетная опасность! 🛫 Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)", - предупредили в ПС.
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не треба було новообраній мудрим норотом новій владі посилати Олега Петровича *****, тому прийдеться тепер зачекати поки зроблять версію "нептуна" на тисячу кілометрів для суходолу.