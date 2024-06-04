По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К (оновлено)

По всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - попередили у ПС.

22:16 відбій загрози.

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