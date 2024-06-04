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Повітряні сили (2345) повітряна тривога (806)

По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К (оновлено)

кинжал,кинджал

По всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - попередили у ПС.

22:16 відбій загрози.

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А коли эрмак даст команду збивати ці літаки
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04.06.2024 22:15 Відповісти
Що немає чим по аеродрому саваслейка лупануть?
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04.06.2024 22:21 Відповісти
нема. Туди від нас 700 км. Можно послати декілька тихоходних "лютих", але дуже малоймовірно, що вони туди долетять, бо патріотичні мешканці тульщини, орловщини та рязанщіни стопіцот тазів зателефонують куди треба, і дрони зіб'ють ще на підльоті до їхньої єлатьми. До того ж, не виключено, що всі три борти вони тримають в ангарах.
не треба було новообраній мудрим норотом новій владі посилати Олега Петровича *****, тому прийдеться тепер зачекати поки зроблять версію "нептуна" на тисячу кілометрів для суходолу.
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05.06.2024 05:39 Відповісти
Российский истребитель МиГ-35, из-за которого Украина вынуждена регулярно объявлять воздушную тревогу, вылетает с авиабазы в Нижегородской области. Здесь находится поселок Саваслейка, жители которого, очевидно, смотрят на каждый запуск боевого самолета как на единственное стоящее зрелище своей жизни.
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05.06.2024 04:16 Відповісти
мешканцям ***** на це видовище, вони це бачать щоденно від свого народження, і звикли до цього, як до щоденного сходу сонця. Рівень їх життєвих проблем та інтересів застряг десь у часах раннього брєжнєва, а більше їх ніхєра не цікавить.
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05.06.2024 05:24 Відповісти
Жителям ***** на це видовище, я розумію вашу ворожість і огиду, ....... але російські винищувачі МіГ-31К незалітають у ваш простір, вони навіть на сотню км недолітають до Українського кордону. Так ніякої видовища вони не бачили.
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05.06.2024 08:59 Відповісти
я мав на увазі зліт літака як видовище. Я в курсі, що пуск відбувається над орловщиною чи тульщиною на висоті 12+ км.
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05.06.2024 10:52 Відповісти
 
 