По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К (оновлено)
По всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К - носія ракет "Кинджал".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - попередили у ПС.
22:16 відбій загрози.
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Будь ласка, зачекайте...
не треба було новообраній мудрим норотом новій владі посилати Олега Петровича *****, тому прийдеться тепер зачекати поки зроблять версію "нептуна" на тисячу кілометрів для суходолу.