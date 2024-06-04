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ППО (2928) Повітряні сили (2345) Олещук (109)

Сили ППО збили дві ракети "Іскандер" та два безпілотники

4 червня росіяни атакували Дніпропетровщину двома крилатими ракетами "Іскандер-К". На півночі застосували 4 БпЛА, типи яких ще встановлюються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук

"Обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на Дніпропетровщині", - йдеться в повідомленні.

Щодо безпілотників, то два знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два – припинили своє існування самостійно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни запустили нову групу безпілотників на півночі України, - Повітряні сили

Результат ППО

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https://www.youtube.com/watch?v=231boA_1i9k
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04.06.2024 08:47 Відповісти
ще два - припинили своє існування самостійно. - Это как? Самоуничтожились или куда то прилетели?
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04.06.2024 09:05 Відповісти
 
 