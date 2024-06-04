Силы ПВО сбили две ракеты "Искандер" и два беспилотника
4 июня россияне атаковали Днепропетровскую область двумя крылатыми ракетами "Искандер-К". На севере применили 4 БПЛА, типы которых еще устанавливаются.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук.
"Обе ракеты сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил на Днепропетровщине", - говорится в сообщении.
Что касается беспилотников, то два из них уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны на Черниговщине, еще два - прекратили свое существование самостоятельно.
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