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ПВО (2490) Воздушные силы (2002) Олещук (107)

Силы ПВО сбили две ракеты "Искандер" и два беспилотника

4 июня россияне атаковали Днепропетровскую область двумя крылатыми ракетами "Искандер-К". На севере применили 4 БПЛА, типы которых еще устанавливаются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук.

"Обе ракеты сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил на Днепропетровщине", - говорится в сообщении.

Что касается беспилотников, то два из них уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны на Черниговщине, еще два - прекратили свое существование самостоятельно.

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Результат ППО
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Раздрай в ОПе Ермака / Сырского готовят к увольнению / Понадобился козел отпущения // №750 Юрий Швец

https://www.youtube.com/watch?v=231boA_1i9k
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04.06.2024 08:47 Ответить
ще два - припинили своє існування самостійно. - Это как? Самоуничтожились или куда то прилетели?
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04.06.2024 09:05 Ответить
 
 