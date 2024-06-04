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беспилотник (3145) Воздушные силы (2002)

Россияне запускали новую группу беспилотников на севере Украины, - Воздушные силы

Атака безпілотників на Україну в ніч на 4 червня

В ночь на 4 июня оккупанты атаковали Украину очередной группой беспилотников.

Об опасности предупредили Воздушные Силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"БПЛА через Сумскую область курсом на Черниговщину!" - говорилось в сообщении.

Поздно вечером 3 июня воздушные силы Украины сообщали о движении неустановленных беспилотников на Сумщине и через Харьковщину.

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