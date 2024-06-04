Россияне запускали новую группу беспилотников на севере Украины, - Воздушные силы
В ночь на 4 июня оккупанты атаковали Украину очередной группой беспилотников.
Об опасности предупредили Воздушные Силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"БПЛА через Сумскую область курсом на Черниговщину!" - говорилось в сообщении.
Поздно вечером 3 июня воздушные силы Украины сообщали о движении неустановленных беспилотников на Сумщине и через Харьковщину.
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