Россияне запускали новую группу беспилотников на севере Украины, - Воздушные силы

В ночь на 4 июня оккупанты атаковали Украину очередной группой беспилотников.

Об опасности предупредили Воздушные Силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"БПЛА через Сумскую область курсом на Черниговщину!" - говорилось в сообщении.

Поздно вечером 3 июня воздушные силы Украины сообщали о движении неустановленных беспилотников на Сумщине и через Харьковщину.

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