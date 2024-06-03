Зафиксировано движение двух групп вражеских БпЛА на севере Украины, - Воздушные силы
Воздушные силы Украины сообщили о движении неустановленных беспилотников на Сумщине и через Харьковскую область.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных сил ВСУ.
Там сообщили о движении БпЛА неустановленного типа:
- Группа через Харьковскую область в направлении Полтавской области.
- Еще одна группа через Сумщину в направлении Черниговщины.
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