РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10278 посетителей онлайн
Новости Война
2 015 0
беспилотник (3145) дроны (3562) Воздушные силы (2002)

Зафиксировано движение двух групп вражеских БпЛА на севере Украины, - Воздушные силы

шахед

Воздушные силы Украины сообщили о движении неустановленных беспилотников на Сумщине и через Харьковскую область.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных сил ВСУ.

Там сообщили о движении БпЛА неустановленного типа:

  • Группа через Харьковскую область в направлении Полтавской области.
  • Еще одна группа через Сумщину в направлении Черниговщины.

Смотрите также: Обломки "шахеда" вызвали пожар на объекте критической инфраструктуры на Виннитчине (обновлено). ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 