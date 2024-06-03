Зафиксировано движение двух групп вражеских БпЛА на севере Украины, - Воздушные силы

Воздушные силы Украины сообщили о движении неустановленных беспилотников на Сумщине и через Харьковскую область.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных сил ВСУ.

Там сообщили о движении БпЛА неустановленного типа:

Группа через Харьковскую область в направлении Полтавской области.

Еще одна группа через Сумщину в направлении Черниговщины.

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