Зафіксовано рух двох груп ворожих БпЛА на півночі України, - Повітряні сили
Повітряні сили України повідомили про рух невстановлених безпілотників на Сумщині і через Харківщину.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.
Там повідомили про рух БпЛА невстановленого типу:
- Група через Харківщину в напрямку Полтавської області
- Ще одна група через Сумщину в напрямку Чернігівщини.
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