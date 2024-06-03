УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11826 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 015 0
безпілотник (3677) дрони (4305) Повітряні сили (2345)

Зафіксовано рух двох груп ворожих БпЛА на півночі України, - Повітряні сили

шахед

Повітряні сили України повідомили про рух невстановлених безпілотників на Сумщині і через Харківщину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

Там повідомили про рух БпЛА невстановленого типу:

  • Група через Харківщину в напрямку Полтавської області
  • Ще одна група через Сумщину в напрямку Чернігівщини.

Також читайте: Уламки "шахедів" впали на складські приміщення у Миколаївській області, виникла пожежа. ФОТОрепортаж

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 