Зафіксовано рух двох груп ворожих БпЛА на півночі України, - Повітряні сили

Повітряні сили України повідомили про рух невстановлених безпілотників на Сумщині і через Харківщину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.

Там повідомили про рух БпЛА невстановленого типу:

Група через Харківщину в напрямку Полтавської області

Ще одна група через Сумщину в напрямку Чернігівщини.

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