Уламки "шахедів" впали на складські приміщення у Миколаївській області, виникла пожежа. ФОТОрепортаж
Вночі 2 червня внаслідок падіння уламків збитих російських дронів типу Shahed в Куцурубській громаді Миколаївської області горіли складські приміщення промислового підприємства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.
"У ніч на 2 червня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено одинадцять БпЛА типу "Shahed 131/136",- йдеться в повідомленні.
Внаслідок падіння уламків збитих ворожих БПЛА типу Shahed-131/136 у Куцурубській громаді відбулося займання складських приміщень промислового підприємства.
За даними ДСНС Миколаївщини, станом на 8.40 пожежа була ліквідована.
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