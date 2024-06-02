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Обломки "шахедов" упали на складские помещения в Николаевской области, возник пожар. ФОТОрепортаж

Ночью 2 июня в результате падения обломков сбитых российских дронов типа Shahed в Куцурубской громаде Николаевской области горели складские помещения промышленного предприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.

"В ночь на 2 июня силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено одиннадцать БпЛА типа "Shahed 131/136",- говорится в сообщении.

В результате падения обломков сбитых вражеских БПЛА типа Shahed-131/136 в Куцурубской громаде произошло возгорание складских помещений промышленного предприятия.

По данным ГСЧС Николаевщины, по состоянию на 8.40 пожар был ликвидирован.

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Пожежа у Миколаївській області
Пожежа у Миколаївській області
Пожежа у Миколаївській області
Пожежа у Миколаївській області
Пожежа у Миколаївській області
Пожежа у Миколаївській області

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беспилотник (3634) Николаевская область (2129) обстрел (27312)


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