Обломки "шахедов" упали на складские помещения в Николаевской области, возник пожар. ФОТОрепортаж
Ночью 2 июня в результате падения обломков сбитых российских дронов типа Shahed в Куцурубской громаде Николаевской области горели складские помещения промышленного предприятия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.
"В ночь на 2 июня силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено одиннадцать БпЛА типа "Shahed 131/136",- говорится в сообщении.
В результате падения обломков сбитых вражеских БПЛА типа Shahed-131/136 в Куцурубской громаде произошло возгорание складских помещений промышленного предприятия.
По данным ГСЧС Николаевщины, по состоянию на 8.40 пожар был ликвидирован.
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