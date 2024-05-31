Оккупанты за прошедшие сутки 372 раза ударили по Запорожской области. На Николаевщине обстреляли Очаков
В течение суток под вражеским огнем находились 8 населенных пунктов Запорожской области. В Николаевской области ночью 31 мая ударил по Очакову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По информации начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова, враг применил для ударов по региону различное вооружение. В частности:
- нанес авиационный удар по Лобковому;
- 150 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку;
- 11 обстрелов из РСЗО накрыли Работино и Малую Токмачку;
- 210 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного, Малиновки и Нестерянки.
"Поступило 4 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.
Не прекращают оккупанты и обстрелы Николаевской области. Так, около 2 часов ночи 31 мая под вражеским артиллерийским обстрелом оказался Очаков, сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким.
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