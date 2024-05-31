Окупанти минулої доби 372 рази вдарили по Запорізькій області. На Миколаївщині обстріляли Очаків
Впродовж доби під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів Запорізькій області. У Миколаївській області вночі 31 травня вдарив по Очакову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, ворог застосував для ударів по регіону різне озброєння. Зокрема:
- завдав авіаційний удар по Лобковому;
- 150 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку Малинівку та Новоандріївку;
- 11 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку;
- 210 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Нестерянки.
"Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - зазначив Федоров.
Не припиняють окупанти і обстрілів Миколаївської області. Так, близько 2 години ночі 31 травня під ворожим артилерійським обстрілом опинився Очаків, повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
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