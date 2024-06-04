Росіяни запустили нову групу безпілотників на півночі України, - Повітряні сили
В ніч на 4 червня окупанти атакують Україну черговою групою безпілотників.
Про небезпеку попереджають Повітряні Сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"БпЛА через Сумську область курсом на Чернігівщину!" - йдеться в повідомленні.
Пізно ввечері 3 червня повітряні сили України повідомляли про рух невстановлених безпілотників на Сумщині і через Харківщину.
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