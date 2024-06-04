США запровадили санкції проти Ірану за передачу БпЛА РФ
США застосували санкції проти проти чотирьох іранських компаній та однієї фізичної особи, які займались виробництвом ударних дронів та їх передачі Росії.
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сполучені Штати вводять санкції проти чотирьох іранських компаній та однієї фізичної особи, пов’язаних із розробкою, виробництвом і поставками БПЛА, які режим Ірану надає Росії, а також воєнізованим проксі-угрупованням та партнерам з метою затягування конфлікту та дестабілізації регіону", - повідомив він.
Зокрема, обмеження стосуються чотирьох організацій, пов’язаних із компанією Rayan Roshd Afzar, яку США внесли до санкційного переліку раніше, а також проти керівника Iran Aviation Industries Organisation, дочірньої організації Міністерства оборони та логістики збройних сил Ірану.
Санкції були узгоджені та запроваджені разом із Європейським Союзом.
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між нами є різниця - ми на війні а вони на роботі….
Рашия только сейчас такого уровня санкций достигла. А шахеды иранские техники налаживают
Тегеран і Пхеньян плекають давні відносини, що є багато в чому парадоксальним, адже з одного боку - теократичний ісламський режим, а з іншого - комуністичний режим з культом особистості.
Пхеньян підтримуватиме Іран в його протистоянні з Ізраїлем та США.
У минулому Північна Корея надала Ірану ядерні технології і цілком ймовірно, що КНДР знову зможе поділитися тим, що вона має у розробках - це можуть бути дані ядерних випробувань, які проводила Північна Корея. Також і найкращим досвідом своєї космічної програми та інформацією з власної супутникової програми.
Великий інтерес для сторін і БпЛА-технології, оскільки обидві країни прагнуть розширити свої можливості в цьому напрямку.
Вони матимуть дані про оцінку бойових збитків, найефективніші технології та можливі контрзаходи, тож зможуть порівнювати розробки