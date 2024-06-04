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США запровадили санкції проти Ірану за передачу БпЛА РФ

Санкції США проти Ірану за передачу безпілотників РФ

США застосували санкції проти проти чотирьох іранських компаній та однієї фізичної особи, які займались виробництвом ударних дронів та їх передачі Росії.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сполучені Штати вводять санкції проти чотирьох іранських компаній та однієї фізичної особи, пов’язаних із розробкою, виробництвом і поставками БПЛА, які режим Ірану надає Росії, а також воєнізованим проксі-угрупованням та партнерам з метою затягування конфлікту та дестабілізації регіону", - повідомив він.

Зокрема, обмеження стосуються чотирьох організацій, пов’язаних із компанією Rayan Roshd Afzar, яку США внесли до санкційного переліку раніше, а також проти керівника Iran Aviation Industries Organisation, дочірньої організації Міністерства оборони та логістики збройних сил Ірану.

Санкції були узгоджені та запроваджені разом із Європейським Союзом.

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Топ коментарі
+12
НІ ПРО ЩО - Іран під санкціями уже 50 років - він продає всю нафту Китаю а звідти купляє все що треба
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04.06.2024 00:46
+11
Вражаюча реакція! Ще років через десять проти Північної Кореї...
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04.06.2024 00:42
+10
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04.06.2024 00:39
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04.06.2024 00:39 Відповісти
Вражаюча реакція! Ще років через десять проти Північної Кореї...
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04.06.2024 00:42 Відповісти
НІ ПРО ЩО - Іран під санкціями уже 50 років - він продає всю нафту Китаю а звідти купляє все що треба
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04.06.2024 00:46 Відповісти
По-туж-но!..

між нами є різниця - ми на війні а вони на роботі….
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04.06.2024 00:50 Відповісти
Потужно. Там санкций набралось за 50 лет...
Рашия только сейчас такого уровня санкций достигла. А шахеды иранские техники налаживают
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04.06.2024 00:56 Відповісти
КНДР та Іран обʼєднує більше, ніж фанатична ненависть до Заходу: обидві країни-ізгої взяли курс на зближення і посилюють обмін ядерними технологіями та навичками виробництва дронів.

Тегеран і Пхеньян плекають давні відносини, що є багато в чому парадоксальним, адже з одного боку - теократичний ісламський режим, а з іншого - комуністичний режим з культом особистості.

Пхеньян підтримуватиме Іран в його протистоянні з Ізраїлем та США.
У минулому Північна Корея надала Ірану ядерні технології і цілком ймовірно, що КНДР знову зможе поділитися тим, що вона має у розробках - це можуть бути дані ядерних випробувань, які проводила Північна Корея. Також і найкращим досвідом своєї космічної програми та інформацією з власної супутникової програми.

Великий інтерес для сторін і БпЛА-технології, оскільки обидві країни прагнуть розширити свої можливості в цьому напрямку.
Вони матимуть дані про оцінку бойових збитків, найефективніші технології та можливі контрзаходи, тож зможуть порівнювати розробки
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04.06.2024 01:08 Відповісти
КАЇР, 3 червня (Reuters) - Єменські хусити заявили, що вони завдали удару новою балістичною ракетою по військовому об'єкту в ізраїльському портовому місті Ейлат, заявив у понеділок військовий представник підтримуваного Іраном угруповання Ях'я Сарі.
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04.06.2024 01:30 Відповісти
Та невже,добре що не стурбованість
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04.06.2024 01:48 Відповісти
У данному випадку це одне й те саме
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04.06.2024 08:36 Відповісти
Дякуємо, дуже своєчасно.
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04.06.2024 02:15 Відповісти
Китай тре довбати санкціями.
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04.06.2024 05:18 Відповісти
Получайте, шах и мат!
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04.06.2024 05:30 Відповісти
А не простіше було розбомбити?
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04.06.2024 05:50 Відповісти
"пекельні", які "порвуть економіку Ірану в клоччя"
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04.06.2024 08:37 Відповісти
 
 