США запровадили санкції проти Ірану за передачу БпЛА РФ

США застосували санкції проти проти чотирьох іранських компаній та однієї фізичної особи, які займались виробництвом ударних дронів та їх передачі Росії.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сполучені Штати вводять санкції проти чотирьох іранських компаній та однієї фізичної особи, пов’язаних із розробкою, виробництвом і поставками БПЛА, які режим Ірану надає Росії, а також воєнізованим проксі-угрупованням та партнерам з метою затягування конфлікту та дестабілізації регіону", - повідомив він.

Зокрема, обмеження стосуються чотирьох організацій, пов’язаних із компанією Rayan Roshd Afzar, яку США внесли до санкційного переліку раніше, а також проти керівника Iran Aviation Industries Organisation, дочірньої організації Міністерства оборони та логістики збройних сил Ірану.

Санкції були узгоджені та запроваджені разом із Європейським Союзом.

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