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США ввели санкции против Ирана за передачу БПЛА РФ

Санкції США проти Ірану за передачу безпілотників РФ

США применили санкции против четырех иранских компаний и одного физического лица, занимавшихся производством ударных дронов и их передачей России.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Соединенные Штаты вводят санкции против четырех иранских компаний и одного физического лица, связанных с разработкой, производством и поставками БПЛА, которые режим Ирана предоставляет России, а также военизированным прокси-группировкам и партнерам с целью затягивания конфликта и дестабилизации региона", - сообщил он.

В частности, ограничения касаются четырех организаций, связанных с компанией Rayan Roshd Afzar, которую США внесли в санкционный перечень ранее, а также против руководителя Iran Aviation Industries Organisation, дочерней организации Министерства обороны и логистики вооруженных сил Ирана.

Санкции были согласованы и введены вместе с Европейским Союзом.

Также читайте: ЕС ввел санкции в отношении шести физических и трех юридических лиц из Ирана за поставку оружия России
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Топ комментарии
+12
НІ ПРО ЩО - Іран під санкціями уже 50 років - він продає всю нафту Китаю а звідти купляє все що треба
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04.06.2024 00:46
+11
Вражаюча реакція! Ще років через десять проти Північної Кореї...
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04.06.2024 00:42
+10
Оперативно. И 3х лет не прошло. Это обязательно поможет.
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04.06.2024 00:39
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Оперативно. И 3х лет не прошло. Это обязательно поможет.
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04.06.2024 00:39 Ответить
Вражаюча реакція! Ще років через десять проти Північної Кореї...
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04.06.2024 00:42 Ответить
НІ ПРО ЩО - Іран під санкціями уже 50 років - він продає всю нафту Китаю а звідти купляє все що треба
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04.06.2024 00:46 Ответить
По-туж-но!..

між нами є різниця - ми на війні а вони на роботі….
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04.06.2024 00:50 Ответить
Потужно. Там санкций набралось за 50 лет...
Рашия только сейчас такого уровня санкций достигла. А шахеды иранские техники налаживают
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04.06.2024 00:56 Ответить
КНДР та Іран обʼєднує більше, ніж фанатична ненависть до Заходу: обидві країни-ізгої взяли курс на зближення і посилюють обмін ядерними технологіями та навичками виробництва дронів.

Тегеран і Пхеньян плекають давні відносини, що є багато в чому парадоксальним, адже з одного боку - теократичний ісламський режим, а з іншого - комуністичний режим з культом особистості.

Пхеньян підтримуватиме Іран в його протистоянні з Ізраїлем та США.
У минулому Північна Корея надала Ірану ядерні технології і цілком ймовірно, що КНДР знову зможе поділитися тим, що вона має у розробках - це можуть бути дані ядерних випробувань, які проводила Північна Корея. Також і найкращим досвідом своєї космічної програми та інформацією з власної супутникової програми.

Великий інтерес для сторін і БпЛА-технології, оскільки обидві країни прагнуть розширити свої можливості в цьому напрямку.
Вони матимуть дані про оцінку бойових збитків, найефективніші технології та можливі контрзаходи, тож зможуть порівнювати розробки
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04.06.2024 01:08 Ответить
КАЇР, 3 червня (Reuters) - Єменські хусити заявили, що вони завдали удару новою балістичною ракетою по військовому об'єкту в ізраїльському портовому місті Ейлат, заявив у понеділок військовий представник підтримуваного Іраном угруповання Ях'я Сарі.
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04.06.2024 01:30 Ответить
Та невже,добре що не стурбованість
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04.06.2024 01:48 Ответить
У данному випадку це одне й те саме
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04.06.2024 08:36 Ответить
Дякуємо, дуже своєчасно.
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04.06.2024 02:15 Ответить
Китай тре довбати санкціями.
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04.06.2024 05:18 Ответить
Получайте, шах и мат!
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04.06.2024 05:30 Ответить
А не простіше було розбомбити?
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04.06.2024 05:50 Ответить
"пекельні", які "порвуть економіку Ірану в клоччя"
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04.06.2024 08:37 Ответить
 
 