США ввели санкции против Ирана за передачу БПЛА РФ

США применили санкции против четырех иранских компаний и одного физического лица, занимавшихся производством ударных дронов и их передачей России.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Соединенные Штаты вводят санкции против четырех иранских компаний и одного физического лица, связанных с разработкой, производством и поставками БПЛА, которые режим Ирана предоставляет России, а также военизированным прокси-группировкам и партнерам с целью затягивания конфликта и дестабилизации региона", - сообщил он.

В частности, ограничения касаются четырех организаций, связанных с компанией Rayan Roshd Afzar, которую США внесли в санкционный перечень ранее, а также против руководителя Iran Aviation Industries Organisation, дочерней организации Министерства обороны и логистики вооруженных сил Ирана.

Санкции были согласованы и введены вместе с Европейским Союзом.

Также читайте: ЕС ввел санкции в отношении шести физических и трех юридических лиц из Ирана за поставку оружия России