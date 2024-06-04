США ввели санкции против Ирана за передачу БПЛА РФ
США применили санкции против четырех иранских компаний и одного физического лица, занимавшихся производством ударных дронов и их передачей России.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Соединенные Штаты вводят санкции против четырех иранских компаний и одного физического лица, связанных с разработкой, производством и поставками БПЛА, которые режим Ирана предоставляет России, а также военизированным прокси-группировкам и партнерам с целью затягивания конфликта и дестабилизации региона", - сообщил он.
В частности, ограничения касаются четырех организаций, связанных с компанией Rayan Roshd Afzar, которую США внесли в санкционный перечень ранее, а также против руководителя Iran Aviation Industries Organisation, дочерней организации Министерства обороны и логистики вооруженных сил Ирана.
Санкции были согласованы и введены вместе с Европейским Союзом.
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між нами є різниця - ми на війні а вони на роботі….
Рашия только сейчас такого уровня санкций достигла. А шахеды иранские техники налаживают
Тегеран і Пхеньян плекають давні відносини, що є багато в чому парадоксальним, адже з одного боку - теократичний ісламський режим, а з іншого - комуністичний режим з культом особистості.
Пхеньян підтримуватиме Іран в його протистоянні з Ізраїлем та США.
У минулому Північна Корея надала Ірану ядерні технології і цілком ймовірно, що КНДР знову зможе поділитися тим, що вона має у розробках - це можуть бути дані ядерних випробувань, які проводила Північна Корея. Також і найкращим досвідом своєї космічної програми та інформацією з власної супутникової програми.
Великий інтерес для сторін і БпЛА-технології, оскільки обидві країни прагнуть розширити свої можливості в цьому напрямку.
Вони матимуть дані про оцінку бойових збитків, найефективніші технології та можливі контрзаходи, тож зможуть порівнювати розробки