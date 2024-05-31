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ЕС ввел санкции в отношении шести физических и трех юридических лиц из Ирана за поставку оружия России

ЄС запровадив санкції щодо шести фізичних і трьох юридичних осіб з Ірану за постачання зброї Росії

Шесть физических и три юридических лица из Ирана в пятницу, 31 мая, попали в санкционные списки Европейского Союза из-за военной помощи России, в частности в связи с поставками ударных дронов "Шахед".

Соответствующие решения опубликованы в Официальном журнале ЕС, пишет "Европейская Правда", сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что санкции в отношении Ирана расширены из-за поставок России ударных БПЛА "Шахед", а также из-за ракетного удара по Израилю и помощи радикальным группировкам в Йемене и Сирии.

В санкционный список, кроме прочих, попали: министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Гараи Аштиани, командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции и руководитель Организации иранской авиационной промышленности Афшин Хаджи Фард. Также отныне под санкционными ограничениями ЕС еще три иранских юридических лица: структура вооруженных сил Ирана, ответственная за развертывание дронов, иранский поставщик компонентов для беспилотников и военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции.

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На подсанкционных лиц распространяется замораживание активов и запрет въезда на территорию ЕС. Кроме этого, лицам, попавшим под санкции, запрещают оказывать помощь от физических и юридических лиц на территории Евросоюза.

Напомним, что 31 мая Совет ЕС ввел санкции против еще шести физических и трех юридических лиц из КНДР в связи с военной поддержкой, которую КНДР оказывает России в войне против Украины.

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Иран (1794) санкции (11288) Евросоюз (17119)


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я тільки був в **** від санкцій на кндр, а ще є санкції до ірану?
а, що ж, весь цей час, було до цього?
ой, а як так сталося, що у персів от от буде атомна бомба, як відразу полетить на ізраїль?

бажаю, всім грьобаним пацифістам марксистам лєвакам, ракетний приліт, в їх хати!
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31.05.2024 18:40 Ответить
Санкції накладені на Іран, РФ, Північну Корею, а захищатися не може Україна.
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31.05.2024 18:50 Ответить
 
 