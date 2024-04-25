США наложили санкции на сеть, помогавшую передавать иранские дроны РФ

Министерство финансов США 25 апреля объявило о санкциях против более десятка юридических и физических лиц, которые играли ключевую роль в содействии и финансировании продажи иранских дронов.

Подсанкционные лица, как утверждается, помогали тайно продавать иранские беспилотники для Министерства обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана (MODAFL), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Оно в свою очередь участвует в поставках дронов для Корпуса стражей исламской революции Ирана, а также России для ведения ею полномасштабной войны в Украине.

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Среди внесенных в черный список компаний Минфин США отдельно упоминает подставное юрлицо Sahara Thunder, которое контролирует коммерческую деятельность MODAFL и играет ключевую роль в проектировании, производстве и продаже Ираном.

Также США наложили санкции на две компании и судно, участвующие в поставках иранских товаров компании, связанной с Генеральным штабом Вооруженных сил Ирана.

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Параллельно Великобритания и Канада вводят санкции против нескольких юридических и физических лиц, причастных к закупкам иранских дронов и другой деятельности, связанной с военной сферой, отмечает американское Министерство финансов.

Ранее стало известно, что США введут новые санкции против Ирана после атаки на Израиль. Также в начале апреля 2024 года США ввели санкции против компании Oceanlink Maritime DMCC за поставки иранского оружия России.