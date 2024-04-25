США наклали санкції на мережу, яка допомагала передавати іранські дрони РФ

Міністерство фінансів США 25 квітня оголосило про санкції проти понад десятка юридичних та фізичних осіб, які відігравали ключову роль у сприянні та фінансуванні продажу іранських дронів.

Підсанкційні особи, як стверджується, допомагали таємно продавати іранські безпілотники для Міністерства оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану (MODAFL), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Воно своєю чергою бере участь у постачанні дронів для Корпусу вартових ісламської революції Ірану, а також Росії для ведення нею повномасштабної війни в Україні.

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Серед внесених до чорного списку компаній Мінфін США окремо згадує підставну юрособу Sahara Thunder, яка контролює комерційну діяльність MODAFL і відіграє ключову роль у проєктуванні, виробництві та продажі Іраном.

Також США наклали санкції на дві компанії та судно, що беруть участь у постачанні іранських товарів компанії, пов’язаній із Генеральним штабом Збройних сил Ірану.

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Паралельно Велика Британія і Канада запроваджують санкції проти кількох юридичних і фізичних осіб, причетних до закупівель іранських дронів та іншої діяльності, пов'язаної з військовою сферою, зазначає американське Міністерство фінансів.

Раніше стало відомо, що США запровадять нові санкції проти Ірану після атаки на Ізраїль. Також на початку квітня 2024 року США запровадили санкції проти компанії Oceanlink Maritime DMCC за постачання іранської зброї Росії.