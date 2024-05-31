ЕС ввел санкции в отношении шести физических и трех юридических лиц из КНДР за поддержку войны РФ против Украины

Совет ЕС ввел санкции против еще шести физических и трех юридических лиц из КНДР в связи с военной поддержкой, которую КНДР оказывает России в войне против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Как отмечается, новые ограничения связаны с деятельностью КНДР, направленной на уклонение от санкций, что может привести к получению средств для ее незаконных ядерной и баллистической программ, вопреки и с грубым пренебрежением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, а также в связи с военной поддержкой, которую Северная Корея оказывает России.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разведка США подтвердила, что Россия бьет по Украине северокорейскими баллистическими ракетами. ФОТО

"К лицам, попавшим в список, будет применено замораживание активов. Также запрещено предоставление средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, лицам, внесенным в перечень, или в их пользу. Кроме того, к перечисленным лицам будет применен запрет на въезд в Европейский Союз", - говорится в сообщении.

Таким образом, сегодняшнее решение доводит общее количество лиц, внесенных в санкционный список ЕС, до 77 физических и 20 юридических лиц.

Читайте также: Более 11 тыс. контейнеров с оружием закупила РФ у КНДР, - США

Ранее сообщалось, что с марта 2024 года Россия начала прямые поставки топлива в КНДР с нарушениями санкционного режима ООН.

Поставки, очевидно, происходят в обмен на снаряды и ракеты, в которых Москва нуждается для обстрелов Украины.

В конце прошлого года сообщалось, что, согласно американским данным, подтвержденным спутниковыми снимками, Северная Корея поставила в Россию более тысячи контейнеров с боеприпасами