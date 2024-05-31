ЕС ввел санкции в отношении шести физических и трех юридических лиц из КНДР за поддержку войны РФ против Украины
Совет ЕС ввел санкции против еще шести физических и трех юридических лиц из КНДР в связи с военной поддержкой, которую КНДР оказывает России в войне против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.
Как отмечается, новые ограничения связаны с деятельностью КНДР, направленной на уклонение от санкций, что может привести к получению средств для ее незаконных ядерной и баллистической программ, вопреки и с грубым пренебрежением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, а также в связи с военной поддержкой, которую Северная Корея оказывает России.
"К лицам, попавшим в список, будет применено замораживание активов. Также запрещено предоставление средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, лицам, внесенным в перечень, или в их пользу. Кроме того, к перечисленным лицам будет применен запрет на въезд в Европейский Союз", - говорится в сообщении.
Таким образом, сегодняшнее решение доводит общее количество лиц, внесенных в санкционный список ЕС, до 77 физических и 20 юридических лиц.
Ранее сообщалось, что с марта 2024 года Россия начала прямые поставки топлива в КНДР с нарушениями санкционного режима ООН.
Поставки, очевидно, происходят в обмен на снаряды и ракеты, в которых Москва нуждается для обстрелов Украины.
В конце прошлого года сообщалось, что, согласно американским данным, подтвержденным спутниковыми снимками, Северная Корея поставила в Россию более тысячи контейнеров с боеприпасами
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країна ізгой, отримує санкції?
а, що було до цього?
тобто були рахунки, через які країна ізгой вела діяльність через європу? чиновники кндр могли вільно пересуватися європою?
афігєть, рожеві лєвакі докерувались.....
Ці санкції все більшесхожі на занепоєння - слова і не більше