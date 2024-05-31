РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10091 посетитель онлайн
Новости
471 12

ЕС ввел санкции в отношении шести физических и трех юридических лиц из КНДР за поддержку войны РФ против Украины

Санкції проти КНДР

Совет ЕС ввел санкции против еще шести физических и трех юридических лиц из КНДР в связи с военной поддержкой, которую КНДР оказывает России в войне против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Как отмечается, новые ограничения связаны с деятельностью КНДР, направленной на уклонение от санкций, что может привести к получению средств для ее незаконных ядерной и баллистической программ, вопреки и с грубым пренебрежением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, а также в связи с военной поддержкой, которую Северная Корея оказывает России.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разведка США подтвердила, что Россия бьет по Украине северокорейскими баллистическими ракетами. ФОТО

"К лицам, попавшим в список, будет применено замораживание активов. Также запрещено предоставление средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, лицам, внесенным в перечень, или в их пользу. Кроме того, к перечисленным лицам будет применен запрет на въезд в Европейский Союз", - говорится в сообщении.

Таким образом, сегодняшнее решение доводит общее количество лиц, внесенных в санкционный список ЕС, до 77 физических и 20 юридических лиц.

Читайте также: Более 11 тыс. контейнеров с оружием закупила РФ у КНДР, - США

Ранее сообщалось, что с марта 2024 года Россия начала прямые поставки топлива в КНДР с нарушениями санкционного режима ООН.

Поставки, очевидно, происходят в обмен на снаряды и ракеты, в которых Москва нуждается для обстрелов Украины.

В конце прошлого года сообщалось, что, согласно американским данным, подтвержденным спутниковыми снимками, Северная Корея поставила в Россию более тысячи контейнеров с боеприпасами

Автор: 

КНДР (1193) санкции (11288) Евросоюз (17119)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Патужно!
показать весь комментарий
31.05.2024 14:43
+5
взагалі не зрозумів.
країна ізгой, отримує санкції?
а, що було до цього?

тобто були рахунки, через які країна ізгой вела діяльність через європу? чиновники кндр могли вільно пересуватися європою?
афігєть, рожеві лєвакі докерувались.....
показать весь комментарий
31.05.2024 14:44
+1
і дуже жорстоко .
показать весь комментарий
31.05.2024 14:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Патужно!
показать весь комментарий
31.05.2024 14:43 Ответить
і дуже жорстоко .
показать весь комментарий
31.05.2024 14:46 Ответить
взагалі не зрозумів.
країна ізгой, отримує санкції?
а, що було до цього?

тобто були рахунки, через які країна ізгой вела діяльність через європу? чиновники кндр могли вільно пересуватися європою?
афігєть, рожеві лєвакі докерувались.....
показать весь комментарий
31.05.2024 14:44 Ответить
Виходить, що все саме так, як ви написали.
Ці санкції все більшесхожі на занепоєння - слова і не більше
показать весь комментарий
31.05.2024 15:24 Ответить
Так для лєваків усього світу північна півкорея і є взірцем "справедливого суспільного та економічного ладу"!
показать весь комментарий
31.05.2024 15:33 Ответить
Не просто санкції, а пекельні санкції!
показать весь комментарий
31.05.2024 15:35 Ответить
Я так починаю розуміти, що ніяких ізгоїв не існує, це все пі-дйож...
показать весь комментарий
31.05.2024 16:12 Ответить
сторічне правління соціалістів популістів пацифістів лєваків.
показать весь комментарий
31.05.2024 16:16 Ответить
А хто зможе пояснити північному корейцю,що зараз 2024 рік?
показать весь комментарий
31.05.2024 14:48 Ответить
Тількі ведучі новин чучхеТВ.
показать весь комментарий
31.05.2024 15:04 Ответить
Налякали чучхеістів голой сракой.
показать весь комментарий
31.05.2024 15:03 Ответить
они вообще изолировались от всего нормального мира и живут в каменном веке!
показать весь комментарий
31.05.2024 16:45 Ответить
 
 