ЄС запровадив санкції щодо шести фізичних і трьох юридичних осіб з КНДР за підтримку війни РФ проти України

Рада ЄС запровадила санкції проти ще шести фізичних та трьох юридичних осіб з КНДР у зв’язку з військовою підтримкою, яку КНДР надає Росії у війні проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомили в пресслужбі Ради ЄС.

Як зазначається, нові обмеження пов’язані з діяльністю КНДР, спрямованою на ухилення від санкцій, що може призвести до отримання коштів для її незаконних ядерної та балістичної програм, усупереч та з грубим нехтуванням відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН, а також у зв'язку з військовою підтримкою, яку Північна Корея надає Росії.

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"До осіб, які потрапили до списку, буде застосовано заморожування активів. Також заборонено надання коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, особам, внесеним до переліку, або на їхню користь. Крім того, до перелічених осіб буде застосовано заборону на в'їзд до Європейського Союзу", – йдеться в повідомленні.

Таким чином, сьогоднішнє рішення доводить загальну кількість осіб, внесених до санкційного списку ЄС, до 77 фізичних та 20 юридичних осіб.

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Раніше повідомлялося, що з березня 2024 року Росія почала прямі поставки палива до КНДР з порушеннями санкційного режиму ООН.

Постачання, вочевидь, відбувається в обмін на снаряди та ракети, які Москва потребує для обстрілів України.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що, згідно з американськими даними, підтвердженими супутниковими знімками, Північна Корея поставила в Росію понад тисячу контейнерів із боєприпасами