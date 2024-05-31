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ЄС запровадив санкції щодо шести фізичних і трьох юридичних осіб з КНДР за підтримку війни РФ проти України

Санкції проти КНДР

Рада ЄС запровадила санкції проти ще шести фізичних та трьох юридичних осіб з КНДР у зв’язку з військовою підтримкою, яку КНДР надає Росії у війні проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомили в пресслужбі Ради ЄС.

Як зазначається, нові обмеження пов’язані з діяльністю КНДР, спрямованою на ухилення від санкцій, що може призвести до отримання коштів для її незаконних ядерної та балістичної програм, усупереч та з грубим нехтуванням відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН, а також у зв'язку з військовою підтримкою, яку Північна Корея надає Росії.

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"До осіб, які потрапили до списку, буде застосовано заморожування активів. Також заборонено надання коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, особам, внесеним до переліку, або на їхню користь. Крім того, до перелічених осіб буде застосовано заборону на в'їзд до Європейського Союзу", – йдеться в повідомленні.

Таким чином, сьогоднішнє рішення доводить загальну кількість осіб, внесених до санкційного списку ЄС, до 77 фізичних та 20 юридичних осіб.

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Раніше повідомлялося, що з березня 2024 року Росія почала прямі поставки палива до КНДР з порушеннями санкційного режиму ООН.

Постачання, вочевидь, відбувається в обмін на снаряди та ракети, які Москва потребує для обстрілів України.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що, згідно з американськими даними, підтвердженими супутниковими знімками, Північна Корея поставила в Росію понад тисячу контейнерів із боєприпасами

Автор: 

КНДР (1215) санкції (11819) Євросоюз (13398)


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Топ коментарі
+6
Патужно!
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31.05.2024 14:43
+5
взагалі не зрозумів.
країна ізгой, отримує санкції?
а, що було до цього?

тобто були рахунки, через які країна ізгой вела діяльність через європу? чиновники кндр могли вільно пересуватися європою?
афігєть, рожеві лєвакі докерувались.....
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31.05.2024 14:44
+1
і дуже жорстоко .
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31.05.2024 14:46
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Патужно!
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31.05.2024 14:43 Відповісти
і дуже жорстоко .
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31.05.2024 14:46 Відповісти
взагалі не зрозумів.
країна ізгой, отримує санкції?
а, що було до цього?

тобто були рахунки, через які країна ізгой вела діяльність через європу? чиновники кндр могли вільно пересуватися європою?
афігєть, рожеві лєвакі докерувались.....
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31.05.2024 14:44 Відповісти
Виходить, що все саме так, як ви написали.
Ці санкції все більшесхожі на занепоєння - слова і не більше
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31.05.2024 15:24 Відповісти
Так для лєваків усього світу північна півкорея і є взірцем "справедливого суспільного та економічного ладу"!
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31.05.2024 15:33 Відповісти
Не просто санкції, а пекельні санкції!
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31.05.2024 15:35 Відповісти
Я так починаю розуміти, що ніяких ізгоїв не існує, це все пі-дйож...
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31.05.2024 16:12 Відповісти
сторічне правління соціалістів популістів пацифістів лєваків.
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31.05.2024 16:16 Відповісти
А хто зможе пояснити північному корейцю,що зараз 2024 рік?
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31.05.2024 14:48 Відповісти
Тількі ведучі новин чучхеТВ.
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31.05.2024 15:04 Відповісти
Налякали чучхеістів голой сракой.
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31.05.2024 15:03 Відповісти
они вообще изолировались от всего нормального мира и живут в каменном веке!
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31.05.2024 16:45 Відповісти
 
 