ЄС запровадив санкції щодо шести фізичних і трьох юридичних осіб з Ірану за постачання зброї Росії

Шість фізичних та три юридичні особи з Ірану у п’ятницю, 31 травня, потрапили у санкційні списки Європейського Союзу через військову допомогу Росії, зокрема у зв’язку з постачанням ударних дронів "Шахед".

Відповідні рішення опубліковані в Офіційному журналі ЄС, пише "Європейська Правда", повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що санкції щодо Ірану розширено через постачання Росії ударних БПЛА "Шахед", а також через ракетний удар по Ізраїлю та допомогу радикальним угрупованням у Ємені та Сирії.

До санкційного списку, крім інших, потрапили: міністр оборони Ірану Мохаммад-Реза Гараї Аштіані, командувач сил "Кудс" Корпусу вартових ісламської революції та керівник Організації іранської авіаційної промисловості Афшин Хаджі Фард. Також віднині під санкційними обмеженнями ЄС ще три іранські юридичні особи: структура збройних сил Ірану, відповідальна за розгортання дронів, іранський постачальник компонентів для безпілотників і військово-морський флот Корпусу вартових ісламської революції.

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На підсанкційних осіб поширюється заморожування активів і заборона в'їзду на територію ЄС. Крім цього, особам, що потрапили під санкції, забороняють надавати допомогу від фізичних та юридичних осіб на території Євросоюзу.

Нагадаємо, що 31 травня Рада ЄС запровадила санкції проти ще шести фізичних та трьох юридичних осіб з КНДР у зв’язку з військовою підтримкою, яку КНДР надає Росії у війні проти України.

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