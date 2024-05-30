РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10930 посетителей онлайн
Новости
565 3
Африка (271) санкции (11044) США (24852) ЧВК Вагнер (1326)

США ввели санкции против двух организаций, которые поддерживали ЧВК "Вагнер" в Африке

рф,вагнер,армія,росія,вагнерівці

Соединенные Штаты внесли в санкционный список две организации, базирующиеся в Центральноафриканской Республике (ЦАР), за их усилия по поддержке дестабилизирующей деятельности в Африке Группы Вагнера, поддерживаемой Кремлем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

Отмечается, что санкции вводятся против организаций Mining Industries SARLU и Logistique Economique Etrangere SARLU, которые сыграли важную роль в поддержке операций ЧВК "Вагнер" и деятельности по незаконной добыче полезных ископаемых в ЦАР.

В сообщении Госдепа отмечается, что российская группа Вагнера совершила массовые нарушения прав человека и присвоила природные ресурсы во многих странах Африки.

Читайте: Россия заманивает африканских наемников в ряды армии РФ денежной выплатой в $2000, - ГУР МО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
потужно.
показать весь комментарий
30.05.2024 20:38 Ответить
Вот ето мощ Омерики. Если бы африканцы умели читать они бы очень испугались американских санкций.
показать весь комментарий
30.05.2024 20:58 Ответить
КОНГРЕС США,ТАК І НЕ ВИЗНАВ "ВАГНЕРА" ТЕРОРИСТИЧНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ.
показать весь комментарий
30.05.2024 22:24 Ответить
 
 