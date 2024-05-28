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армия РФ (18012) Африка (270) наемники рф (2053) ГУР (346)

Россия привлекает африканских наемников в ряды армии РФ денежной выплатой в $2000, - ГУР МО

Найманці з Африки в армії РФ

Российская Федерация значительно активизировала кампанию по набору иностранных наемников для войны против Украины. Речь идет о рекрутинге живой силы в центральной Африке, в частности - в Руанде, Бурунди, Конго и Уганде.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

Как отмечается, вербовкой африканцев для их участия в "мясных" штурмах на украинской земле занимается специально созданное подразделение министерства обороны России.

Наемников заманивают стартовой денежной выплатой в размере 2000 долларов за подписание контракта, обещают ежемесячное обеспечение в 2200 долларов, медицинское страхование, а также - российский паспорт для солдата и членов его семьи.

Также читайте: РФ бросила на взятие Волчанска подразделения "Африканского корпуса", - британская разведка

Напомним, ранее наемники из Непала, завербованные Москвой на войну против Украины, массово дезертировали из оккупационной армии из-за многочисленных потерь и жестокого отношения российских полевых командиров.
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Топ комментарии
+18
Навіщо,якщо є 45 річний тракторист Степан з трьома грижами. Це ж не 25 річний бугай-синок прокурора чи судді на Мерседесі.
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28.05.2024 15:01
+14
А как мы тогда дороги будет строить и мясо на шашлыки мариновать?
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28.05.2024 14:56
+10
А чому ми не наймаємо профі?! ...
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28.05.2024 14:54
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А чому ми не наймаємо профі?! ...
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28.05.2024 14:54 Ответить
А как мы тогда дороги будет строить и мясо на шашлыки мариновать?
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28.05.2024 14:56 Ответить
Навіщо,якщо є 45 річний тракторист Степан з трьома грижами. Це ж не 25 річний бугай-синок прокурора чи судді на Мерседесі.
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28.05.2024 15:01 Ответить
В навіть 58-річний!
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28.05.2024 16:22 Ответить
Найманцям потрібно платити ,
а у нас і так не вистачає грошей для зелених слугів наріду ,
тільки невідомо якоі краіни 🙁
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28.05.2024 14:58 Ответить
пізно почали. Через п'ять місяців почнеться зима, і всі ці руандійці та інші гандійці з бурундуками будуть мерти у окопах просто від гіпотермії ще при +5 градусах.
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28.05.2024 14:59 Ответить
Не хочеться ***** мобілізацію на кацапстані об'являти. Боїться,що ваньки щось вже підозрюють.
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28.05.2024 15:04 Ответить
мені писало якесь їхнє чмо, що типа у них немає мобілізації значить їхніх солдатів втрат немає, але ж то воно говорить за якісь великі міста а срані-рязані мабуть вже давно вибрані. і так, тому й набирає найманців, щоб менеше свої бачили скільки їх дохне.
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28.05.2024 16:26 Ответить
так і у нас так само, чи ти думаєш тікі кацапи гинуть?

краще б ми африканцями воювали...
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28.05.2024 17:38 Ответить
та ясно, що не тільки, можна і африканцями і арабами і взагалі всіма бажаючими за бабло.
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28.05.2024 18:06 Ответить
і шо ? вони заманюють бо можуть бо вони на жаль багата країна яка собі таке може дозволити

Це у нас розказують тільки весь час Україна багата Україна унікальна

А насправді Україна це "ніща" держава яка з кацапами ніяк тягатись не може бо в них нафта і газ

А в нас зерно і пшениця які нікому нахрен не потрібні
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28.05.2024 15:10 Ответить
це уже не перший подібний коментар. Тобто ми можемо платити 2,5-3 тисячі доларів своїм хлопцям, але у нас немає 2,2 тисячі доларів, щоб їх заплатити іноземцям? Де логіка?
Ми повинні наймати вояків по всьому світі, гроші не проблема.
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28.05.2024 15:15 Ответить
Так є ж Інтернаціональний легіон.
Кацапи вербують в найбідніших країнах, де мають ще й вплив. Це фактично м'ясо, за яке з них ніхто не запита.
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28.05.2024 15:35 Ответить
Дивно... Кацапи не мають впливу в більшості найбідніших країн, а лише в деяких. Навпаки, наші союзники мають вплив всюди у світі. І тому найняти дешевих вояків по всьому світі нам (з допомогою союзників) в рази легше. Легіон - це зовсім інша тема, там профі в першу чергу воюють за ідею, гроші як бонус.
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28.05.2024 15:44 Ответить
Наших союзників копняками погнали тільки за останній рік з кількох країн Африки, і не без допомоги рашки. Московія в більшості випадків при вербуванні бреше, бо з неї ніхто не запитає.
А уявіть який гвалт вчинять ліваки на Заході, якщо саме в українському війську з такими контрактниками піде щось не так.
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28.05.2024 16:03 Ответить
Ось список африканських країн де діє вагнер/росія:
Камерун, Мадагаскар, Буркіна-Фасо, Демократична Республіка Конго, Екваторіальна Гвінея, ПАР, Зімбабве, Кенія, Судан, ЦАР, Лівія, Малі, Мозамбік ще можна додати Нігер.
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28.05.2024 16:10 Ответить
Бабло буде *********, а мавпи приречены,,),,
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28.05.2024 15:11 Ответить
Що ці африканські "Арахамії" будуть робити зимою,коли в степу -20 буде і жодного кокосового дерева навкруги?
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28.05.2024 15:14 Ответить
в лютому 22 прогнозували що рашисти не нападуть бо зима тепла і їх танки не пройдуть
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28.05.2024 15:40 Ответить
А ви тих теплокровних,баклажанових любителів бананів,яких набирають для м'ясних штурмів замість зеків,вже в рашисти записали,чи може я якісь прогнози написав?До чого цей висер під моїм дописом?Щоб просто якусь хрєнь написати?
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28.05.2024 16:07 Ответить
Це сезонні працівники. До зими вони "зітруться на зеро"
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28.05.2024 16:03 Ответить
воно то так, але там ресурс теж великий, а наших то більше не стає.
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28.05.2024 16:28 Ответить
та теж що і украінець, отримувати відморожені пальці. Тікі за роібсян - африканцю мерзнуть, а у нас мерзнуть наші.
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28.05.2024 17:39 Ответить
Росія заманює - значить хоче перемогти, а в Україні - грабують солдат, підприємців і народ.
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28.05.2024 15:52 Ответить
це логічне бажання кожного загарбника - перемогти, а от у наших, грабіжників, яке бажання, оце питання. бо знаграбованим то можна і невтигнути втекти, а встигнеш, то всеодно запитають.
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28.05.2024 16:30 Ответить
Вигоди такої рекрутації сформулював ще 300 років тому пруський король Фрідріх:
1) Прусія отримує солдат
2) ворог втрачає ймовірно солдата, бо ми були перші
3) прусак лишається вдома, мирно живе, платить податки і навіть не знає, що Прусія воює
4) коли найманця вб'ють/покалічать це буде чужою проблемою
Кульома відкрив у Африці десяток посольств. Нахіба? Заради піару та зайвих повій треба було пристроїть?
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28.05.2024 16:01 Ответить
вже була подібна ж спроба. Найманці швидко втекли, щоб якось до ЕС перебігти. Як безкоштовний транспорт використовували.
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28.05.2024 16:41 Ответить
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28.05.2024 18:48 Ответить
 
 