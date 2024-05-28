Россия привлекает африканских наемников в ряды армии РФ денежной выплатой в $2000, - ГУР МО
Российская Федерация значительно активизировала кампанию по набору иностранных наемников для войны против Украины. Речь идет о рекрутинге живой силы в центральной Африке, в частности - в Руанде, Бурунди, Конго и Уганде.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.
Как отмечается, вербовкой африканцев для их участия в "мясных" штурмах на украинской земле занимается специально созданное подразделение министерства обороны России.
Наемников заманивают стартовой денежной выплатой в размере 2000 долларов за подписание контракта, обещают ежемесячное обеспечение в 2200 долларов, медицинское страхование, а также - российский паспорт для солдата и членов его семьи.
Напомним, ранее наемники из Непала, завербованные Москвой на войну против Украины, массово дезертировали из оккупационной армии из-за многочисленных потерь и жестокого отношения российских полевых командиров.
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а у нас і так не вистачає грошей для зелених слугів наріду ,
тільки невідомо якоі краіни 🙁
краще б ми африканцями воювали...
Це у нас розказують тільки весь час Україна багата Україна унікальна
А насправді Україна це "ніща" держава яка з кацапами ніяк тягатись не може бо в них нафта і газ
А в нас зерно і пшениця які нікому нахрен не потрібні
Ми повинні наймати вояків по всьому світі, гроші не проблема.
Кацапи вербують в найбідніших країнах, де мають ще й вплив. Це фактично м'ясо, за яке з них ніхто не запита.
А уявіть який гвалт вчинять ліваки на Заході, якщо саме в українському війську з такими контрактниками піде щось не так.
Камерун, Мадагаскар, Буркіна-Фасо, Демократична Республіка Конго, Екваторіальна Гвінея, ПАР, Зімбабве, Кенія, Судан, ЦАР, Лівія, Малі, Мозамбік ще можна додати Нігер.
1) Прусія отримує солдат
2) ворог втрачає ймовірно солдата, бо ми були перші
3) прусак лишається вдома, мирно живе, платить податки і навіть не знає, що Прусія воює
4) коли найманця вб'ють/покалічать це буде чужою проблемою
Кульома відкрив у Африці десяток посольств. Нахіба? Заради піару та зайвих повій треба було пристроїть?