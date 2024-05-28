Росія заманює африканських найманців до лав армії РФ грошовою виплатою у $2000, - ГУР МО
Російська Федерація значно активізувала кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України. Ідеться про рекрутинг живої сили у центральній Африці, зокрема - в Руанді, Бурунді, Конґо та Уганді.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.
Як зазначається, вербуванням африканців для їхньої участі у "мʼясних" штурмах на українській землі займається спеціально створений підрозділ міністерства оборони Росії.
Найманців заманюють стартовою грошовою виплатою у розмірі 2000 доларів за підписання контракту, обіцяють щомісячне забезпечення у 2200 доларів, медичне страхування, а також — російський паспорт для солдата і членів його сім’ї.
Нагадаємо, раніше найманці з Непалу, завербовані Москвою на війну проти України, масово дезертирували з окупаційної армії через численні втрати та жорстоке ставлення російських польових командирів.
Будь ласка, зачекайте...
а у нас і так не вистачає грошей для зелених слугів наріду ,
тільки невідомо якоі краіни 🙁
краще б ми африканцями воювали...
Це у нас розказують тільки весь час Україна багата Україна унікальна
А насправді Україна це "ніща" держава яка з кацапами ніяк тягатись не може бо в них нафта і газ
А в нас зерно і пшениця які нікому нахрен не потрібні
Ми повинні наймати вояків по всьому світі, гроші не проблема.
Кацапи вербують в найбідніших країнах, де мають ще й вплив. Це фактично м'ясо, за яке з них ніхто не запита.
А уявіть який гвалт вчинять ліваки на Заході, якщо саме в українському війську з такими контрактниками піде щось не так.
Камерун, Мадагаскар, Буркіна-Фасо, Демократична Республіка Конго, Екваторіальна Гвінея, ПАР, Зімбабве, Кенія, Судан, ЦАР, Лівія, Малі, Мозамбік ще можна додати Нігер.
1) Прусія отримує солдат
2) ворог втрачає ймовірно солдата, бо ми були перші
3) прусак лишається вдома, мирно живе, платить податки і навіть не знає, що Прусія воює
4) коли найманця вб'ють/покалічать це буде чужою проблемою
Кульома відкрив у Африці десяток посольств. Нахіба? Заради піару та зайвих повій треба було пристроїть?