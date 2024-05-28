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армія рф (16180) Африка (297) найманці рф (2026) ГУР (414)

Росія заманює африканських найманців до лав армії РФ грошовою виплатою у $2000, - ГУР МО

Найманці з Африки в армії РФ

Російська Федерація значно активізувала кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України. Ідеться про рекрутинг живої сили у центральній Африці, зокрема - в Руанді, Бурунді, Конґо та Уганді.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

Як зазначається, вербуванням африканців для їхньої участі у "мʼясних" штурмах на українській землі займається спеціально створений підрозділ міністерства оборони Росії.

Найманців заманюють стартовою грошовою виплатою у розмірі 2000 доларів за підписання контракту, обіцяють щомісячне забезпечення у 2200 доларів, медичне страхування, а також — російський паспорт для солдата і членів його сім’ї.

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Нагадаємо, раніше найманці з Непалу, завербовані Москвою на війну проти України, масово дезертирували з окупаційної армії через численні втрати та жорстоке ставлення російських польових командирів.

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Топ коментарі
+18
Навіщо,якщо є 45 річний тракторист Степан з трьома грижами. Це ж не 25 річний бугай-синок прокурора чи судді на Мерседесі.
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28.05.2024 15:01
+14
А как мы тогда дороги будет строить и мясо на шашлыки мариновать?
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28.05.2024 14:56
+10
А чому ми не наймаємо профі?! ...
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28.05.2024 14:54
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А чому ми не наймаємо профі?! ...
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28.05.2024 14:54 Відповісти
А как мы тогда дороги будет строить и мясо на шашлыки мариновать?
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28.05.2024 14:56 Відповісти
Навіщо,якщо є 45 річний тракторист Степан з трьома грижами. Це ж не 25 річний бугай-синок прокурора чи судді на Мерседесі.
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28.05.2024 15:01 Відповісти
В навіть 58-річний!
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28.05.2024 16:22 Відповісти
Найманцям потрібно платити ,
а у нас і так не вистачає грошей для зелених слугів наріду ,
тільки невідомо якоі краіни 🙁
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28.05.2024 14:58 Відповісти
пізно почали. Через п'ять місяців почнеться зима, і всі ці руандійці та інші гандійці з бурундуками будуть мерти у окопах просто від гіпотермії ще при +5 градусах.
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28.05.2024 14:59 Відповісти
Не хочеться ***** мобілізацію на кацапстані об'являти. Боїться,що ваньки щось вже підозрюють.
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28.05.2024 15:04 Відповісти
мені писало якесь їхнє чмо, що типа у них немає мобілізації значить їхніх солдатів втрат немає, але ж то воно говорить за якісь великі міста а срані-рязані мабуть вже давно вибрані. і так, тому й набирає найманців, щоб менеше свої бачили скільки їх дохне.
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28.05.2024 16:26 Відповісти
так і у нас так само, чи ти думаєш тікі кацапи гинуть?

краще б ми африканцями воювали...
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28.05.2024 17:38 Відповісти
та ясно, що не тільки, можна і африканцями і арабами і взагалі всіма бажаючими за бабло.
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28.05.2024 18:06 Відповісти
і шо ? вони заманюють бо можуть бо вони на жаль багата країна яка собі таке може дозволити

Це у нас розказують тільки весь час Україна багата Україна унікальна

А насправді Україна це "ніща" держава яка з кацапами ніяк тягатись не може бо в них нафта і газ

А в нас зерно і пшениця які нікому нахрен не потрібні
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28.05.2024 15:10 Відповісти
це уже не перший подібний коментар. Тобто ми можемо платити 2,5-3 тисячі доларів своїм хлопцям, але у нас немає 2,2 тисячі доларів, щоб їх заплатити іноземцям? Де логіка?
Ми повинні наймати вояків по всьому світі, гроші не проблема.
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28.05.2024 15:15 Відповісти
Так є ж Інтернаціональний легіон.
Кацапи вербують в найбідніших країнах, де мають ще й вплив. Це фактично м'ясо, за яке з них ніхто не запита.
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28.05.2024 15:35 Відповісти
Дивно... Кацапи не мають впливу в більшості найбідніших країн, а лише в деяких. Навпаки, наші союзники мають вплив всюди у світі. І тому найняти дешевих вояків по всьому світі нам (з допомогою союзників) в рази легше. Легіон - це зовсім інша тема, там профі в першу чергу воюють за ідею, гроші як бонус.
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28.05.2024 15:44 Відповісти
Наших союзників копняками погнали тільки за останній рік з кількох країн Африки, і не без допомоги рашки. Московія в більшості випадків при вербуванні бреше, бо з неї ніхто не запитає.
А уявіть який гвалт вчинять ліваки на Заході, якщо саме в українському війську з такими контрактниками піде щось не так.
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28.05.2024 16:03 Відповісти
Ось список африканських країн де діє вагнер/росія:
Камерун, Мадагаскар, Буркіна-Фасо, Демократична Республіка Конго, Екваторіальна Гвінея, ПАР, Зімбабве, Кенія, Судан, ЦАР, Лівія, Малі, Мозамбік ще можна додати Нігер.
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28.05.2024 16:10 Відповісти
Бабло буде *********, а мавпи приречены,,),,
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28.05.2024 15:11 Відповісти
Що ці африканські "Арахамії" будуть робити зимою,коли в степу -20 буде і жодного кокосового дерева навкруги?
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28.05.2024 15:14 Відповісти
в лютому 22 прогнозували що рашисти не нападуть бо зима тепла і їх танки не пройдуть
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28.05.2024 15:40 Відповісти
А ви тих теплокровних,баклажанових любителів бананів,яких набирають для м'ясних штурмів замість зеків,вже в рашисти записали,чи може я якісь прогнози написав?До чого цей висер під моїм дописом?Щоб просто якусь хрєнь написати?
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28.05.2024 16:07 Відповісти
Це сезонні працівники. До зими вони "зітруться на зеро"
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28.05.2024 16:03 Відповісти
воно то так, але там ресурс теж великий, а наших то більше не стає.
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28.05.2024 16:28 Відповісти
та теж що і украінець, отримувати відморожені пальці. Тікі за роібсян - африканцю мерзнуть, а у нас мерзнуть наші.
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28.05.2024 17:39 Відповісти
Росія заманює - значить хоче перемогти, а в Україні - грабують солдат, підприємців і народ.
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28.05.2024 15:52 Відповісти
це логічне бажання кожного загарбника - перемогти, а от у наших, грабіжників, яке бажання, оце питання. бо знаграбованим то можна і невтигнути втекти, а встигнеш, то всеодно запитають.
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28.05.2024 16:30 Відповісти
Вигоди такої рекрутації сформулював ще 300 років тому пруський король Фрідріх:
1) Прусія отримує солдат
2) ворог втрачає ймовірно солдата, бо ми були перші
3) прусак лишається вдома, мирно живе, платить податки і навіть не знає, що Прусія воює
4) коли найманця вб'ють/покалічать це буде чужою проблемою
Кульома відкрив у Африці десяток посольств. Нахіба? Заради піару та зайвих повій треба було пристроїть?
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28.05.2024 16:01 Відповісти
вже була подібна ж спроба. Найманці швидко втекли, щоб якось до ЕС перебігти. Як безкоштовний транспорт використовували.
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28.05.2024 16:41 Відповісти
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28.05.2024 18:48 Відповісти
 
 