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США запровадили санкції проти двох організацій, які підтримували ​​ПВК "Вагнер" в Африці

рф,вагнер,армія,росія,вагнерівці

Сполучені Штати внесли до санкційного списку дві організації, що базуються в Центральноафриканській Республіці (ЦАР), за їхні зусилля щодо підтримки дестабілізуючої діяльності в Африці Групи Вагнера, підтримуваної Кремлем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Держдепартаменту США.

Зазначається, що санкції запроваджуються проти організацій Mining Industries SARLU та Logistique Economique Etrangere SARLU, які відіграли важливу роль у підтримці операцій ПВК "Вагнер" і діяльності з незаконного видобутку корисних копалин у ЦАР.

У повідомленні Держдепу наголошується, що російська група Вагнера вчинила масові порушення прав людини та привласнила природні ресурси в багатьох країнах Африки.

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Автор: 

Африка (306) санкції (11819) США (22769) ПВК Вагнер (1540)


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30.05.2024 20:38 Відповісти
Вот ето мощ Омерики. Если бы африканцы умели читать они бы очень испугались американских санкций.
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30.05.2024 20:58 Відповісти
КОНГРЕС США,ТАК І НЕ ВИЗНАВ "ВАГНЕРА" ТЕРОРИСТИЧНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ.
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30.05.2024 22:24 Відповісти
 
 