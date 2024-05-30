США запровадили санкції проти двох організацій, які підтримували ПВК "Вагнер" в Африці
Сполучені Штати внесли до санкційного списку дві організації, що базуються в Центральноафриканській Республіці (ЦАР), за їхні зусилля щодо підтримки дестабілізуючої діяльності в Африці Групи Вагнера, підтримуваної Кремлем.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Держдепартаменту США.
Зазначається, що санкції запроваджуються проти організацій Mining Industries SARLU та Logistique Economique Etrangere SARLU, які відіграли важливу роль у підтримці операцій ПВК "Вагнер" і діяльності з незаконного видобутку корисних копалин у ЦАР.
У повідомленні Держдепу наголошується, що російська група Вагнера вчинила масові порушення прав людини та привласнила природні ресурси в багатьох країнах Африки.
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Kiev_Kiev_777
показати весь коментар30.05.2024 20:38 Відповісти Мені подобається 2
Alex Nosov #582146
показати весь коментар30.05.2024 20:58 Відповісти Мені подобається 2
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар30.05.2024 22:24 Відповісти Мені подобається 0
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