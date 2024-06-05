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Новости Война
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Ночью войска РФ запускали по Украине "шахеды", - Воздушные силы

Атака Шахедами в ніч на 5 червня

В ночь на среду, 5 июня, оккупанты пытались атаковать Украину с применением ударных беспилотников типа "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, вражеские дроны двигались с Юга, а также вдоль границы Харьковской и Сумской областей по направлению на Полтавщину.

В частности, по данным Воздушных сил, была угроза для Миргорода и Днепра.

О последствиях ночной атаки "Шахедами" информации пока нет.

Также смотрите: Уничтожение вражеского блокпоста на Херсонщине с помощью дрона "Дикі шершні". ВИДЕО

Ранее сообщалось, что Воздушные силы зафиксировали вражеские БпЛА на северо-востоке Украины.

Автор: 

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