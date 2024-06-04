Уничтожение вражеского блокпоста на Херсонщине с помощью дрона "Дикі шершні". ВИДЕО

Оператор дрона подразделения "Гром" попал во вражеский блокпост на Херсонщине с помощью дрона "Дикі Шершні".

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