Уничтожение вражеского блокпоста на Херсонщине с помощью дрона "Дикі шершні". ВИДЕО
Оператор дрона подразделения "Гром" попал во вражеский блокпост на Херсонщине с помощью дрона "Дикі Шершні".
Морская пехота удачно работает и в воздухе, регулярно уменьшая дронами популяцию оккупантов на украинской земле. Врагов еще много на украинских землях, поэтому поддерживайте армию и производителей оружия:
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