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Знищення ворожого блокпоста на Херсонщині за допомогою дрона "Дикі шершні". ВIДЕО

Оператор дрона підрозділу "Грім" поцілив у ворожий блокпост на Херсонщині за допомогою дрона "Дикі Шершні".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дві бронемашини знищили бійці підрозділу "TROPHEY HUNTERS" за допомогою дронів "Дикі шершні". ВIДЕО

Морська піхота вдало працює і в повітрі, регулярно зменшуючи дронами популяцію окупантів на українській землі. Ворогів ще багато на українських землях, тож підтримуйте армію і виробників зброї:

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Автор: 

дрони (4762) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (232) Херсонська область (5791)


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