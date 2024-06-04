Знищення ворожого блокпоста на Херсонщині за допомогою дрона "Дикі шершні". ВIДЕО

Оператор дрона підрозділу "Грім" поцілив у ворожий блокпост на Херсонщині за допомогою дрона "Дикі Шершні".

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