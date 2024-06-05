РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12430 посетителей онлайн
Новости Война
974 2

По всей Украине тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К

Тривога зранку 5 червня

Утром 5 июня 2024 года в Киеве и по всей Украине объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Сейчас актуальная карта тревог такова:

Тривога зранку 5 червня

Также читайте: Силы ПВО сбили две ракеты "Искандер" и два беспилотника

По данным Воздушных сил, тревогу объявили из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ).

Автор: 

Воздушные силы (2299) воздушная тревога (791)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
коли ж ти, курва, налітаєшся....? візьми на борт путлєра
показать весь комментарий
05.06.2024 07:39 Ответить
 
 