По всей Украине тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К

Утром 5 июня 2024 года в Киеве и по всей Украине объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Сейчас актуальная карта тревог такова:

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По данным Воздушных сил, тревогу объявили из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ).