Россияне били по Никопольщине дронами и артиллерией, пострадали две женщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"С вечера больше всего страдал сам Никополь. Пострадали две женщины - 61 и 70 лет. Будут лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов в городе возникли пожары. Повреждены с полтора десятка частных домов, гараж. Разрушены 2 хозяйственные постройки и 10 - изуродованы. Уничтожены или повреждены несколько автомобилей. Также повреждены линии электропередач.

"Ударил агрессор и по Мировской и Марганецкой громадам. Там люди невредимы", - отметил Лысак.

Напомним, российские захватчики атаковали Украину дронами и крылатыми ракетами, в России взлетали четыре Ту-95. Ракетная атака продолжалась 2 часа.

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