Россияне били по Никопольщине дронами и артиллерией, пострадали две женщины. ФОТОРЕПОРТАЖ
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"С вечера больше всего страдал сам Никополь. Пострадали две женщины - 61 и 70 лет. Будут лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении.
В результате обстрелов в городе возникли пожары. Повреждены с полтора десятка частных домов, гараж. Разрушены 2 хозяйственные постройки и 10 - изуродованы. Уничтожены или повреждены несколько автомобилей. Также повреждены линии электропередач.
"Ударил агрессор и по Мировской и Марганецкой громадам. Там люди невредимы", - отметил Лысак.
Напомним, российские захватчики атаковали Украину дронами и крылатыми ракетами, в России взлетали четыре Ту-95. Ракетная атака продолжалась 2 часа.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль