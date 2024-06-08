РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10361 посетитель онлайн
Новости Война
338 0
обстрел (25772) Херсонщина (4386) жертвы (1989) Прокудин Александр (91)

Утром россияне обстреляли Антоновку на Херсонщине - ранена женщина. Вчера враг атаковал 15 населенных пунктов области - 1 человек ранен

Обстріли Херсонщини

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская ОВА

"Утром российская армия ударила по Антоновке. Под вражеский удар попала 72-летняя женщина. У нее - взрывная и черепно-мозговая травмы, термические ожоги, травматические повреждения суставов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, потерпевшую в состоянии средней тяжести доставили в больницу для оказания медпомощи.

Читайте также: Полицейский применил оружие для пресечения противоправных действий со стороны участника блокады Крыма

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин также сообщил:

"За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Кизомыс, Томина Балка, Антоновка, Велетенское, Ивановка, Чайкино, Берислав, Давыдов Брод, Бургунка, Новоберислав, Михайловка, Монастырское, Дудчаны, Веселое и город Херсон.

Российские военные ударили в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 7 частных домов. Было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, гаражные помещения и хозяйственную постройку.

Из-за российской агрессии один человек получил ранения".

Читайте также: Рашисты ударили по Полтавщине: Есть попадание в частный дом (обновлено)
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 