Рашисты ударили по Полтавщине: Есть попадание в частный дом (обновлено)
Российские оккупационные войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре на Полтавщине.
Об этом сообщил глава ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.
"Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе. По предварительной информации, есть попадание в частный дом", - говорится в сообщении.
Позже глава области сообщил, что из-под завалов разрушенного дома спасли женщину. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
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