Последствия попадания вражеских дронов в промышленный объект на Полтавщине: пожар уже ликвидировали. ФОТОРЕПОРТАЖ
Спасатели ликвидировали пожар на территории промышленного объекта на Полтавщине, который был вызван атакой российских "Шахедов". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
В сообщении напоминается, что в результате попадания вражеских беспилотников на Полтавщине возник пожар на территории промышленного объекта.
По данным ГСЧС, площадь возгорания составила около 800 кв. м. Спасатели ликвидировали пожар.
Травмирован один человек
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал дронами Полтавщину, есть попадание в промышленный объект.
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