Последствия попадания вражеских дронов в промышленный объект на Полтавщине: пожар уже ликвидировали. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасатели ликвидировали пожар на территории промышленного объекта на Полтавщине, который был вызван атакой российских "Шахедов". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В сообщении напоминается, что в результате попадания вражеских беспилотников на Полтавщине возник пожар на территории промышленного объекта.

По данным ГСЧС, площадь возгорания составила около 800 кв. м. Спасатели ликвидировали пожар.

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Травмирован один человек

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал дронами Полтавщину, есть попадание в промышленный объект.