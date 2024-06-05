Враг атаковал дронами Полтавщину, есть попадание в промышленный объект
Российская армия ночью 5 июня 2024 года атаковала Полтавскую область. Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, по вражеским БПЛА отработали огневые группы.
"На территории области есть попадание в промышленный объект. Пострадал один человек, однако он отказался от госпитализации. В очередной раз призываю каждого и каждую не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Берегите себя!", - отмечает Пронин.
По данным Воздушных сил, в ночь на 5 июня было уничтожено 22 из 27 "шахедов". Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью войска РФ запускали по Украине "шахеды".
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показать весь комментарий05.06.2024 11:19 Ответить Мне нравится 0
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