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Новости Война
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Враг атаковал дронами Полтавщину, есть попадание в промышленный объект

шахед атакував Полтавщину

Российская армия ночью 5 июня 2024 года атаковала Полтавскую область. Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по вражеским БПЛА отработали огневые группы.

"На территории области есть попадание в промышленный объект. Пострадал один человек, однако он отказался от госпитализации. В очередной раз призываю каждого и каждую не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Берегите себя!", - отмечает Пронин.

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По данным Воздушных сил, в ночь на 5 июня было уничтожено 22 из 27 "шахедов". Ранее Цензор.НЕТ информировал, что ночью войска РФ запускали по Украине "шахеды".

Автор: 

дроны (3917) Полтавская область (1152)


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15 км от меня накрыли сам удивляюсь как проспал с открытыми окнами.
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05.06.2024 11:19 Ответить
 
 