Ворог атакував дронами Полтавщину, є влучання в промисловий об’єкт
Російська армія вночі 5 червня 2024 року атакувала Полтавщину. Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, по ворожих БпЛА відпрацювали вогневі групи.
"На території області є влучання в промисловий обʼєкт. Постраждав один чоловік, проте він відмовився від госпіталізації. Вкотре закликаю кожного і кожну не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе!", - зазначає Пронін.
За даними Повітряних сил, у ніч на 5 червня було знищено 22 із 27 "Шахедів". Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі війська РФ запускали по Україні "Шахеди".
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показати весь коментар05.06.2024 11:19 Відповісти Мені подобається 0
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