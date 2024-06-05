Знищено 22 із 27 "Шахедів", - Повітряні сили

У ніч на 5 червня 2024 року російські окупанти атакували Україну 27-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Курськ - РФ та мису Чауда - Крим. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, до відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Де збивали "Шахеди"?

В результаті протиповітряного бою збито 22 "шахеди" у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що вночі війська РФ запускали по Україні "Шахеди".